Le conseil des ministres annonce la construction d’un centre équestre national

Le gouvernement béninois a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’un centre équestre national.

Au titre du Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, il est prévu la mise en place d’infrastructures sportives et l’acquisition d’équipements sportifs et socio-éducatifs pour la pratique de l’équitation militaire et civil, la réhabilitation de certaines infrastructures existantes. C’est dans ce cadre que s’inscrit la construction du centre équestre national intégrant une unité de la garde montée de la police républicaine. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise spécialisée pour la mission de maîtrise d’œuvre complète.

A.A.A

24 septembre 2025 par