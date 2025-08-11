En raison des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire, la ministre de l’Industrie et du Commerce annonce la suspension de l’importation, de la distribution et de la consommation, sur l’ensemble du territoire national, du concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Mix ». Un communiqué en date du 11 août 2025 indique que le produit est interdit au Bénin.

Après le Ghana, le Bénin suspend aussi l’importation, la distribution et de consommation du concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Au Ghana, la décision a été prise à la suite d’une décision de la « Food and Drugs Authority » (FDA) du Ghana en date du 3 août 2025.

Selon le communiqué de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya ASSOUMAN, il est noté des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité dudit produit.

Le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix », qu’il soit conditionné en sachets ou en boîtes de conserve est donc désormais interdit sur le territoire national.

Tous les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques concernés sont tenus de procéder, au retrait immédiat dudit produit des circuits de distribution et des points de vente, en vue de sa mise en quarantaine.

La ministre invite la population à s’abstenir de consommer ce produit et à signaler toute pratique commerciale anormale à la Direction de la Concurrence ou à la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce de leur localité. Les services compétents de l’État sont aussi instruits de renforcer la surveillance du marché afin d’empêcher l’entrée, la distribution et la consommation du concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix » sur le territoire national.

« Tout contrevenant à la présente mesure s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur », ajoute Alimatou Shadiya ASSOUMAN.

