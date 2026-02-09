lundi, 9 février 2026 -

669 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Criet

Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé plaide non coupable




Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé, auteur d’une vidéo défiant le président Patrice Talon, a comparu ce lundi 9 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À la barre, le prévenu a plaidé non coupable et s’est expliqué sur ces vidéos appelant à la révolte contre le régime du président Patrice Talon.

Une première audience pour le policier Delcoz Kindjanhoundé devant la CRIET. Placé en détention préventive depuis le 16 décembre 2026, le prévenu a comparu ce lundi 9 février 2026 pour plusieurs chefs d’accusation dont ceux d’incitation à la rébellion et à la haine et détention illégale d’armes à feu. Convoqué à la barre, l’officier de police ne se reconnaît pas dans les faits mis à sa charge par le parquet spécial près la CRIET.

À l’entame de sa déposition, le prévenu affirme à la Cour avoir été recruté dans l’armée en 2014 avant d’intégrer le corps des gendarmes. Grâce à la fusion de la police et de la gendarmerie intervenue en 2017, il est devenu agent de la police républicaine. « Est-ce que vous avez publié une vidéo ? », lui demande le juge.

À cette question, l’officier de police reconnaît avoir fait cette vidéo. « J’ai appelé le peuple béninois à une révolution démocratique », a-t-il expliqué. Sa réponse a fait réagir le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET. Le parquet lui demande à quel titre il a fait cette vidéo. « J’ai fait cette vidéo en qualité de simple citoyen », va-t-il répondre.

Suite à cette réponse, le juge chargé du dossier va lui demander : « Est-ce que lorsqu’on est en tenue, on fait ces genres de vidéos ? ». Le prévenu a répondu qu’on pouvait le faire en partie avant de revenir sur les quatre (04) raisons pour lesquelles il a fait cette vidéo.

Pour la première raison, il évoque son combat au front contre le terrorisme. « J’ai été envoyé au front fin 2023. Là-bas, j’ai combattu les terroristes. J’ai vu des hommes mourir au front », a-t-il déclaré. Le prévenu explique qu’il a fait cette vidéo pour respecter l’âme des morts au front contre le terrorisme.

« Est-ce qu’il n’y a pas un autre moyen pour se plaindre ? », va lui demander le juge. Le prévenu va expliquer qu’il a envoyé des fiches de notes à sa hiérarchie qui sont restées sans suite. Le commissaire de police n’aura pas le temps d’évoquer les trois autres raisons qui sous-tendent sa vidéo sur les réseaux sociaux. Le dossier est renvoyé au lundi 20 avril 2026 pour continuation, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Les faits

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Delcoz Landry Bignon Kindjanhoundé, commissaire de Police républicaine de première Classe, a menacé de s’en prendre aux institutions républicaines, notamment au président de la République Patrice Talon. Il avait dénoncé la manière dont la lutte contre le terrorisme est menée dans le nord du Bénin.

Le commissaire de police est allé loin, en promettant de mettre en exécution sa menace à une date indiquée par ses soins. Ses déclarations devenues virales sur les réseaux sociaux se sont limitées aux commentaires d’ internautes, sans aucune suite dans l’action comme promis par le policier. La police républicaine a rapidement interpellé Delcoz Kindjanhoundé.

Cliquez ici pour lire la suite

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




Des revendeuses de faux médicaments arrêtées au marché de Sékou


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce jeudi 05 février 2026, à (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés à Abomey après un cambriolage à Parakou


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé à l’interpellation de deux individus à (…)
Lire la suite

Un rapport du CNIN compromet le Tiktokeur flapacha devant les juges


6 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Rebondissement dans le procès du tiktokeur Flapacha devant la CRIET : 5 (…)
Lire la suite

La police déjoue une tentative de vente de moto volée


4 février 2026 par Marc Mensah
Deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans des vols de motocyclettes (…)
Lire la suite

2 voleurs de moto arrêtés après une panne sèche


4 février 2026 par Marc Mensah
2 voleurs présumés de motocyclette ont été interpellés après avoir vu (…)
Lire la suite

L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle


3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, (…)
Lire la suite

L’avocat Stanic Adjacotan libéré


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’avocat Stanic Adjacotan a été libéré ce vendredi 30 janvier 2026, (…)
Lire la suite

2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto


30 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
Lire la suite

Un faux militaire américain risque 10 ans de prison pour arnaque


30 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

2 ans de prison et 10 millions FCFA d’amendes requis contre Damien Dégbé


28 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, deux ans de prison ferme et une amende de plusieurs millions (…)
Lire la suite

Abou Issa et Faïzou Gomina élevés en grade


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef d’État-Major de l’Armée de terre, Abou Issa, promu Général de (…)
Lire la suite

8 ans de prison requis contre 5 personnes dont des morguier


23 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une lourde peine de prison de huit (08) ans a été requise le jeudi 22 (…)
Lire la suite

L’Allemagne dote l’Armée béninoise d’un lot de matériels


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Armée allemande (la Bundeswehr), a fait don d’un important lot de (…)
Lire la suite

Un cambrioleur arrêté après une transaction MoMo


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Lokossa dans le département du Mono, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

L’Armée soigne plus de 2000 personnes à Porga


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la commune frontalière de Porga, départemnent de l’Atacora, la (…)
Lire la suite

Un garde-malade jugé pour avoir vidé le compte d’un patient


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de (…)
Lire la suite

1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires