Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé plaide non coupable

Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé, auteur d’une vidéo défiant le président Patrice Talon, a comparu ce lundi 9 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À la barre, le prévenu a plaidé non coupable et s’est expliqué sur ces vidéos appelant à la révolte contre le régime du président Patrice Talon.

Une première audience pour le policier Delcoz Kindjanhoundé devant la CRIET. Placé en détention préventive depuis le 16 décembre 2026, le prévenu a comparu ce lundi 9 février 2026 pour plusieurs chefs d’accusation dont ceux d’incitation à la rébellion et à la haine et détention illégale d’armes à feu. Convoqué à la barre, l’officier de police ne se reconnaît pas dans les faits mis à sa charge par le parquet spécial près la CRIET.

À l’entame de sa déposition, le prévenu affirme à la Cour avoir été recruté dans l’armée en 2014 avant d’intégrer le corps des gendarmes. Grâce à la fusion de la police et de la gendarmerie intervenue en 2017, il est devenu agent de la police républicaine. « Est-ce que vous avez publié une vidéo ? », lui demande le juge.

À cette question, l’officier de police reconnaît avoir fait cette vidéo. « J’ai appelé le peuple béninois à une révolution démocratique », a-t-il expliqué. Sa réponse a fait réagir le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET. Le parquet lui demande à quel titre il a fait cette vidéo. « J’ai fait cette vidéo en qualité de simple citoyen », va-t-il répondre.

Suite à cette réponse, le juge chargé du dossier va lui demander : « Est-ce que lorsqu’on est en tenue, on fait ces genres de vidéos ? ». Le prévenu a répondu qu’on pouvait le faire en partie avant de revenir sur les quatre (04) raisons pour lesquelles il a fait cette vidéo.

Pour la première raison, il évoque son combat au front contre le terrorisme. « J’ai été envoyé au front fin 2023. Là-bas, j’ai combattu les terroristes. J’ai vu des hommes mourir au front », a-t-il déclaré. Le prévenu explique qu’il a fait cette vidéo pour respecter l’âme des morts au front contre le terrorisme.

« Est-ce qu’il n’y a pas un autre moyen pour se plaindre ? », va lui demander le juge. Le prévenu va expliquer qu’il a envoyé des fiches de notes à sa hiérarchie qui sont restées sans suite. Le commissaire de police n’aura pas le temps d’évoquer les trois autres raisons qui sous-tendent sa vidéo sur les réseaux sociaux. Le dossier est renvoyé au lundi 20 avril 2026 pour continuation, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Delcoz Landry Bignon Kindjanhoundé, commissaire de Police républicaine de première Classe, a menacé de s’en prendre aux institutions républicaines, notamment au président de la République Patrice Talon. Il avait dénoncé la manière dont la lutte contre le terrorisme est menée dans le nord du Bénin.

Le commissaire de police est allé loin, en promettant de mettre en exécution sa menace à une date indiquée par ses soins. Ses déclarations devenues virales sur les réseaux sociaux se sont limitées aux commentaires d’ internautes, sans aucune suite dans l’action comme promis par le policier. La police républicaine a rapidement interpellé Delcoz Kindjanhoundé.

