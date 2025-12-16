Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé à la Criet

Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été conduit, ce mardi 16 décembre 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Auteur d’une vidéo hostile contre le pouvoir, le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé est à la Criet. Il sera écouté par le procureur spécial. L’officier de police apparaissait dans une courte séquence de vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle, il s’en prenait vivement au chef de l’État et exigeait sa démission. Il a été interpellé mardi 9 décembre 2025.

