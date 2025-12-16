mardi, 16 décembre 2025 -

Justice

Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé à la Criet




Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été conduit, ce mardi 16 décembre 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Auteur d’une vidéo hostile contre le pouvoir, le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé est à la Criet. Il sera écouté par le procureur spécial. L’officier de police apparaissait dans une courte séquence de vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle, il s’en prenait vivement au chef de l’État et exigeait sa démission. Il a été interpellé mardi 9 décembre 2025.

A.A.A

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une trentaine de suspects devant la CRIET


15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi (…)
Lire la suite

La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme (…)
Lire la suite

Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite

Mandat d’arrêt international contre Kemi Seba et Sabi Korogoné


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de la mutinerie déjouée au (…)
Lire la suite

Voici la conduite à tenir en cas de découverte d’armes ou de munitions


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une enquête menée par la Police républicaine révèle que des matériels (…)
Lire la suite

70 emballages de chanvre indien saisis à Illara


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Illara, une localité du département du Plateau, la Police (…)
Lire la suite

Le gouvernement fait le point sur la mutinerie


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire élargi aux Ministres conseillers et (…)
Lire la suite

Le Président de l’Assemblée, condamne la tentative de coup d’État


8 décembre 2025 par La Rédaction
Après la tentative de déstabilisation du regime démocratique au Bénin, (…)
Lire la suite

Les mutins arrêtés, le Colonel Pascal Tigri en fuite


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Apres l’échec de leur tentative de déstabilisation de l’Etat au petit (…)
Lire la suite

Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Plus de 3 tonnes de faux médicaments saisis


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Une vaste opération policière menée dans la soirée du 22 novembre 2025 (…)
Lire la suite

08 Nigériens jugés pour transport illégal de devises


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Huit (08) ressortissants nigériens, arrêtés le 5 novembre 2025 à la (…)
Lire la suite

un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs de motocyclettes arrêtés, 05 motos saisies


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Natitingou, commune située dans le département de l’Atacora, la (…)
Lire la suite

Des faux billets de FCFA et dollars saisis chez un escroc


22 novembre 2025 par Marc Mensah
Une opération conjointe menée dimanche 16 novembre 2025 à Abomey, par (…)
Lire la suite

Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à (…)
Lire la suite

Un féticheur écope de 60 mois de prison pour escroquerie


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mercredi 19 novembre 2025, le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son (…)
Lire la suite


