Le commissaire de Koabagou limogé

Moussa Omar Aboubacar n’est plus le commissaire de police de Koabagou, une localité de la commune de Kérou, dans le département de l’Atacora. Il a été relevé de ses fonctions par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya.

Une sanction après les tueries de Kérou. Le directeur général de la police, républicaine, Soumaïla Yaya à travers une décision mercredi 03 mai 2023 a relevé le commissaire Moussa Omar Aboubacar de ses fonctions. Le commissaire limogé selon Libre Express, est mis à la disposition du poste de sécurité de la direction générale de la police républicaine pour emploi. Il devra rejoindre son nouveau poste au plus tard le vendredi 05 mai 2023.

Dans la nuit du 1er au 02 mai 2023, des groupes armés ont attaquées les populations de Koabagou. Le bilan fait état d’une dizaine de morts, et de nombreux disparus. Le gouvernement, à travers son porte-parole a estimé qu’il y a eu « des manquements dans la chaine des opérations », et a annoncé des sanctions.

F. A. A.

4 mai 2023