Le commando de la France contre les Pays-Bas et l’Écosse

Le sélectionneur des Bleus de la France, Didier Deschamps, a officialisé ce jeudi 05 Octobre 2023, la liste des joueurs convoqués pour la prochaine trève internationale.

L’Equipe de France est encore de retour. Après une victoire face à l’Irlande (2-0) en éliminatoires de l’Euro 2024 et une défaite contre l’Allemagne en amical (2-1) lors de la dernière trêve internationale en septembre, les Bleus vont retrouver les terrains en ce mois d’Octobre. Au programme pour Deschamps et ses poulains, un choc décisif aux Pays-Bas pour se rapprocher de l’Euro 2024 et la réception à Lille de l’Écosse en amical.

Découvrez la liste des Bleus pour les deux prochains matchs de l’Equipe de France :

Gardiens : Areola, Maignan, Samba

Défenseurs : Clauss, L.Hernandez, T.Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouaméni

Attaquants : Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Thuram

J.S

5 octobre 2023 par