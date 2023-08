Les préparatifs vont bon train pour la Gaani 2023

En prélude à l’édition 2023 de la fête de la Gaani, le comité d’organisation a animé dimanche 20 août 2023, une conférence de presse. Au cours de la rencontre marquée par la présence de Sina Douwirou, 1er ministre de l’empire de Nikki, les membres du comité ont rassuré du déroulement sans faille de cette fête identitaire des communautés Baatombous.

Les préparatifs de l’édition 2023 de la fête de la Gaani vont bon train. Le comité d’organisation a donné l’assurance ce dimanche 20 août 2023 au cours d’une conférence. Roland Joseph Lafia Gounou, maire de Nikki et président du comité d’organisation, a rassuré du dispositif sécuritaire mis en place.

Les différents partenaires à travers cette fête, peuvent donner de la visibilité à leurs entreprises, a indiqué pour sa part, Saïdik Yerima, membre du même comité. Rassurant de sa disponibilité pour une bonne collaboration, le comité d’organisation se dit fier de réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes.

Le maire de la ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, Hadj Tadjou-Dine Imorou, assistant du ministre Samou Seidou Adambi, et les têtes couronnées de Nikki, étaient présents à la rencontre avec les professionnels des médias.

La Gaani est un moment de réjouissance et de communion entre les peuples Baribas du Bénin, du Nigéria et du Togo. Elle regroupe également des communautés telles que les Boo, les Dendis et les Peulhs.

21 août 2023 par ,