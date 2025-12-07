dimanche, 7 décembre 2025 -

Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

Le colonel TIGRI activement recherché après le coup d’Etat avorté




Le colonel Pascal TIGRI, auteur de la tentative de coup d’Etat déjoué dans la matinée de ce dimanche 07 décembre 2025, est activement recherché par les forces de défense et de sécurité.

Des membres du groupuscule d’assaillants qui ont tenté de renverser l’ordre constitutionnel au Bénin ce dimanche 07 décembre 2025, sont arrêtés. Certains, selon des sources concordantes, sont en fuite. Parmi eux, le colonel TIGRI, supposé ‘’homme fort’’ après l’annonce de la tentative du putsch.
Quelques heures après l’annonce des putschistes sur la SRTB, les éléments de la Garde républicaine ont pris le contrôle de la situation. La Télévision nationale, entre temps assiégée par les assaillants, a été libérée.
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité à travers un communiqué diffusé en direct sur les ondes de la Télévision nationale a rassuré l’opinion publique et exhorté les populations à vaquer normalement à leurs occupations.
Plus de détails à venir.

F. A. A.

7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




