Le colloque sur la modernisation de la justice s’ouvre ce jeudi

Les enjeux cruciaux liés à la modernisation du système judiciaire béninois sont au centre d’un colloque qui se déroulera du 5 au 6 octobre 2023.

Acteurs judiciaires, partenaires de justice, universitaires et justiciables échangeront les 5 et 6 octobre 2023 à Cotonou sur les enjeux cruciaux liés à la modernisation du système judiciaire béninois.

Le colloque sur la modernisation de la justice au Bénin se déroulera au Palais des Congrès.

L’objectif du Ministère de la justice à travers ce colloque, est de contribuer à une justice transparente, accessible à tous et adaptée aux temps actuels.

Il sera procédé également au lancement de l’année judiciaire 2023-2024.

