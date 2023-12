Le collaborateur de Kemi Seba condamné à 5 millions FCFA d’amende

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a condamné lundi 18 décembre 2023, Schadrac Houngnibo, coordonnateur de l’ONG Urgence Panafricanistes de Kemi Seba, à 5.000.0000 FCFA d’amende.

En détention provisoire depuis le 8 décembre 2023, l’activiste panafricaniste Schadrac Houngnibo est désormais fixé sur son sort. Il a été conduit devant la justice pour « injure avec motivation raciste et xénophobe commise par le biais d’un système informatique, incitation à la haine et à la violence ». Sur les réseaux sociaux, il a accusé le Chef de l’Etat béninois et le Chef d’état-major d’être à la solde de la France dans le cadre de l’intervention militaire envisagée au Niger par la CEDEAO. A l’audience ce lundi, le coordonnateur de l’ONG Urgence Panafricanistes de Kemi Seba a plaidé non coupable. Le ministère public a requis à son encontre une peine de 2 ans de prison assortie de sursis.

Dans son verdict, le juge a requalifié les faits en « injures publiques avec motivation d’opinion publique ». Pas de peine de prison pour l’activiste panafricaniste. Il a condamné Schadrac Houngnibo à payer une amende de 5.000.0000 FCFA. Cette amende doit être verser dans un délai de 12 mois.

A.A.A

18 décembre 2023 par ,