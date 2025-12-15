Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 décembre 2025, les opérations de préparation et d’emballage du matériel électoral pour les élections générales de 2026. Cette étape technique, appelée « colisage », a été renforcée par la réception, le mercredi 10 décembre, d’un important lot d’équipements au centre de colisage d’Akpakpa.

La CENA poursuit les préparatifs pour la bonne organisation des élections générales de 2026. L’institution a déjà reçu un important lot d’équipements tels que des cantines métalliques pour le transport sécurisé des procès-verbaux, des sacs et cotons pour les coordonnateurs locaux, ainsi que des encres, encreurs et autres articles indispensables au déroulement du vote. Le lot comprend également des pots de colle, cachets officiels, chasubles d’identification, lampes et piles pour les zones mal desservies, ainsi que du petit matériel de bureau comme stylos, marqueurs, ciseaux ou calculatrices.

Ces équipements visent à standardiser les procédures, assurer la fluidité du vote et garantir la fiabilité des résultats. Le processus de colisage permet de vérifier, trier et conditionner méthodiquement chaque article avant son envoi vers les différentes localités du pays. Ces préparatifs sont essentiels pour organiser des élections transparentes et apaisées, dans le respect des principes démocratiques.

A.A.A

15 décembre 2025 par ,