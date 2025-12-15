lundi, 15 décembre 2025 -

Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Élections au Bénin en 2026

Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa




La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 décembre 2025, les opérations de préparation et d’emballage du matériel électoral pour les élections générales de 2026. Cette étape technique, appelée « colisage », a été renforcée par la réception, le mercredi 10 décembre, d’un important lot d’équipements au centre de colisage d’Akpakpa.

La CENA poursuit les préparatifs pour la bonne organisation des élections générales de 2026. L’institution a déjà reçu un important lot d’équipements tels que des cantines métalliques pour le transport sécurisé des procès-verbaux, des sacs et cotons pour les coordonnateurs locaux, ainsi que des encres, encreurs et autres articles indispensables au déroulement du vote. Le lot comprend également des pots de colle, cachets officiels, chasubles d’identification, lampes et piles pour les zones mal desservies, ainsi que du petit matériel de bureau comme stylos, marqueurs, ciseaux ou calculatrices.

Ces équipements visent à standardiser les procédures, assurer la fluidité du vote et garantir la fiabilité des résultats. Le processus de colisage permet de vérifier, trier et conditionner méthodiquement chaque article avant son envoi vers les différentes localités du pays. Ces préparatifs sont essentiels pour organiser des élections transparentes et apaisées, dans le respect des principes démocratiques.

A.A.A

A.A.A

15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




