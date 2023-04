Le cinquantenaire de rétablissement des relations sino-béninoises célébré

Le Bénin et la Chine ont célébré dimanche 02 avril 2023 à Pékin, le cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L’ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre ADOVELANDE a initié à cette occasion, un forum de coopération économique et commercial.

Ce dimanche 02 avril 2023, plus de 400 opérateurs économiques du Bénin et de la Chine ont participé aux travaux du Forum économique commercial initié dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine. Placé sous le thème « Coopération économique et commerciale sino-béninoise dans une nouvelle ère », les participants à cette rencontre de haut niveau ont été conviés à réfléchir aux perspectives d’un nouveau Chapitre pour le renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale. Cette initiative qui permet de renforcer les relations de coopération entre les deux pays s’inscrit dans le cadre de la ‘’coopération de destin’’ prônée par le président chinois, Xi Jinping.

Pour l’ambassadeur du Bénin en Chine, il s’agit de travailler à un nouveau dynamisme de partenariat pour accompagner la phase d’industrialisation déjà amorcée grâce au Programme d’action du gouvernement (PAG), pour une nouvelle ère économique.

Ce forum économique qui a connu un grand succès offre de nouvelles chances pour le Bénin et la Chine de consolider les liens d’amitié et le partenariat qui datent de plusieurs décennies déjà.

F. A. A.

3 avril 2023 par ,