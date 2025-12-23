mardi, 23 décembre 2025 -

Église Biblique de la Vie Profonde

Le cinquantenaire de la retraite nationale de décembre célébré à Sékou




La retraite nationale de décembre de l’Église Biblique de la Vie Profonde aura lieu cette année à Sékou, dans la commune d’Allada, du 24 au 28 décembre 2025. Le révérend Pasteur national, Alfred Clovis KPADE a annoncé ce grand évènement qui commémore le 50e anniversaire des retraites nationales de décembre dans le monde, lors d’une conférence de presse ce lundi 22 décembre au siège national de l’église à Cotonou.

La retraite nationale de décembre, l’un des piliers de l’Église Biblique de la Vie Profonde aura lieu cette année sur le nouveau site de Sékou, dans la commune d’Allada. Cette édition revêt un caractère particulier, en ce sens qu’elle coïncide avec le 50e anniversaire de cette retraite qui a pris corps à Lagos au Nigéria en 1975 avec le révérend pasteur William F. KUMUYI. Elle va regrouper tous les fidèles, amis et invités du Littoral, de l’Atlantique Nord (toute la région d’Allada), et la région de Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi, ceux de la région de l’Atlantique Sud (qui part de Glo-Djigbé jusqu’à la limite de Sekou), puis de Sekou à Allada.

Les manifestations selon le pasteur national, vont démarrer par un message du révérend Pasteur William F. KUMUYI, fondateur de l’Eglise. L’homme de Dieu va s’adresser à toute la communauté évangélique de la vie profonde au plan mondial. Son message sera retransmis depuis le Nigéria et toutes les églises rassemblées dans leurs camps de retraite vont recevoir le signal et le diffuser à tous les participants, a expliqué Alfred Clovis KPADE.
Le lendemain matin, a-t-il poursuivi, le tout premier message appelé la « Clinique de la foi » sera envoyé par le fondateur pour booster la foi de tous les participants. Ce deuxième message sera suivi d’un autre message diffusé par le pasteur national.
Pour cette retraite, un programme riche et varié est concocté aussi bien pour les jeunes, les étudiants, les enfants et ainsi que pour les adultes. L’un des points saillants de cette grande rencontre d’évangélisation, de prières, et de délivrance selon le Pasteur national, est le concert de l’orchestre des jeunes qui aura lieu entre le 25 et le 26 décembre.
Plus de 5000 participants sont annoncés à cette retraite, et les dispositions selon le Pasteur national, sont prises pour accueillir tout le monde.

A propos de la retraite nationale de décembre
La retraite de décembre de l’Église Biblique de la Vie Profonde selon le Pasteur national, trouve son fondement dans les Saintes écritures, notamment le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 qui en substance dit ceci : « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Dès lors, le Pasteur KUMUYI après sa conversion en 1964, entreprit d’évangéliser au cours primaire, ensuite au cours secondaire et après à l’université. « Il faisait évangéliser ses élèves, ses étudiants et ses collègues. Et en 1973, il a commencé une étude publique à l’université de Lagos » ; laquelle a conduit à la retraite de décembre en 1975, où pendant quelques jours, il rassembla tout le monde en un lieu pour leur enseigner la parole de Dieu, leur donner l’occasion de connaître le Seigneur Jésus, celui à qui il faut donner sa vie pour ne pas finir en enfer.
La participation à la retraite nationale de décembre est gratuite et ouverte à tout le monde.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




