Ministère des petites et moyennes entreprises

Le cinquantenaire de la CEDEAO au cœur des échanges entre KEREKOU et DIONGUE




L’ambassadeur Amadou DIONGUE, représentant résident de la Commission de la CEDEAO au Benin était au cabinet de Modeste KEREKOU, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi ce mercredi 17 septembre 2025. Les activités entrant dans le cadre du cinquantenaire de la CEDEAO étaient au centre des discussions entre les deux personnalités.

Amadou DIONGUE, représentant résident de la Commission de la CEDEAO était l’hôte du ministre Modeste KEREKOU ce mercredi 17 septembre. Le diplomate est allé présenter au ministre, le programme des activités prévues dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. L’accent selon le ministre, a été mis sur « le village du cinquantenaire » ; nouvelle initiative pour laquelle l’ambassadeur a voulu recueillir les orientations et recommandations de l’autorité ministérielle pour la réussite de la célébration.
Le « village du cinquantenaire » selon Modeste KEREKOU, se veut être « un espace vivant d’expression citoyenne, de dialogue interculturel et de valorisation des acquis communautaires qui mobilise les acteurs institutionnels, économiques, culturels et les citoyens du Bénin et de l’espace ouest-africain ».
Cette rencontre a été l’occasion pour les deux personnalités d’apprécier les résultats des actions communes, d’explorer les pistes d’amélioration et d’approfondissement de l’intégration régionale à travers l’implication de la jeunesse et des femmes dans le processus de développement de la sous-région. Rassurant de la disponibilité de son département ministériel, Modeste KEREKOU a souhaité l’amplification du programme de Volontariat des jeunes de la CEDEAO aux fins de favoriser le brassage entre les jeunes de la sous-région. A travers une publication sur sa page Facebook, il a suggéré « la mise en œuvre de politiques pertinentes favorisant le recrutement de jeunes cadres des pays membres dans les instances dirigeantes et les agences spécialisées de l’Institution ».

F. A. A.

18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




