Le cinéma marocain célébré à travers le film « Coup de tampon »

Membre actif de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Royaume du Maroc prend une part active aux activités de l’édition 2024 du Mois de la Francophonie. La représentation diplomatique du Royaume au Bénin a organisé la projection dans la soirée du mardi 26 mars 2024, à l’Institut français de Cotonou, d’un film marocain intitulé « Coup de tampon ».

L’ambassade du Royaume du Maroc au Bénin participe pour la 3ème fois au programme annuel du Mois de la Francophonie. Le volet cinématographique a été marqué cette année par la projection du film « Coup de tampon » du réalisateur Rachid EL OUALI. La projection a lieu dans la soirée de ce mardi 26 mars 2024 en présence de Jean-Michel ABIMBOLA, ministre du tourisme, de la culture et des arts, de SEM. Ragaa ELWAKEEL, Présidente du groupe des ambassadeurs francophones, ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Bénin, de SEM. Marc VIZY, ambassadeur de France au Bénin, et plusieurs autres ambassadeurs et représentants de corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin.

Dans le discours prononcé à cette occasion, Rachid RGUIBI, ambassadeur du Maroc au Bénin, a réitéré l’engagement du Royaume en faveur de la promotion des valeurs de solidarité, de dialogue, et du multilatéralisme. « Coup de tampon » selon le diplomatie marocain, est « une comédie dramatique qui traite de la question de l’immigration avec des questionnements sur les liens de famille, le devoir de mémoire et le pardon ».

A toutes les personnalités présentes à la projection, et aux techniciens qui ont travaillé à l’organisation de la « manifestation cinématographique », le Chef du Corps diplomatique accrédité au Bénin a exprimé ses remerciements.

A propos du film Coup de tampon

Larbi, acteur principal du film est un travailleur immigré à la retraite, et qui vit en France depuis plus de 50 ans. Atteint d’une grave maladie, il lui reste trois mois à vivre. Se pose maintenant la question de savoir comment annoncer cette douloureuse nouvelle à ses enfants. Seul dans son appartement, à voix haute, il cherche les mots justes pour leur annoncer sa mort prochaine.

Il replonge alors dans ses souvenirs d’enfance et de jeunesse. L’évocation du Maroc lui rappelle aussi la cause de son départ pour la France. Dans les années 60, à Figuig, son village natal aux portes du désert, un recruteur venu de France est missionné pour engager des jeunes hommes marocains à travailler dans les mines françaises. Seront aptes à traverser la Méditerranée, ceux marqués d’un « coup de tampon » à encre verte. Les autres, à leur grand désespoir, resteront au bled.

Le film selon le réalisateur, découle « d’une série de réflexions autour du questionnement personnel sur la vie et la mort, le rapport à l’autre, le devoir de mémoire, le pardon et la reconnaissance ».

La productrice, Ibtissame CHAKARA EL OUALI était aussi présente à la projection autorisée avant la sortie en salle.

