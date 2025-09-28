Le cinéma africain sous les projecteurs à Cotonou

La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo) a été officiellement lancée, samedi 27 septembre 2025, au Palais des congrès de Cotonou. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’ambassadrice de la République arabe d’Egypte au Bénin, invité d’honneur de cette 5e édition ; de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin, S.EM. Rachid RGUIBI, Doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin, des ambassadeurs, du délégué général du FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), d’une représentante du Centre cinématographique marocain (CNM), et plusieurs autres personnalités.

L’ambassadrice de la République arabe de l’Egypte a exprimé ses remerciements au délégué général pour le choix porté sur son pays, en tant qu’invité d’honneur. S.E. Mme Ragaa ELWAKEEL dit être convaincue que c’est à travers la culture et les arts que les peuples africains peuvent se connaitre, se rapprocher et renforcer leurs liens. « Le rôle du cinéma est important pour tous, c’est le miroir qui reflète le développement politique, économique et social. C’est le pont construits pour nous connaitre, nous familiariser avec les cultures différentes », a-t-elle renchéri.

Selon le délégué général des ReCiCo, sur les 206 films réceptionnés, 55 ont été sélectionnés dans les catégories long métrage, court métrage, et les films d’école. L’une des innovations cette année, est relative à ce qu’on a appelé « Les ReCiCo chez vous », placés sous le parrainage de la mairie de Cotonou.

Dimitri Fadonougbo a également annoncé des colloques scientifiques sur le thème, « Le cinéma africain et l’immigration : Enjeux, défis et perspectives ».

Florent COUA-ZOTTI, conseiller technique du ministre du tourisme, de la culture et des arts, a salué l’initiative des ReCiCo qui d’après lui, s’impose comme une tribune incontournable dans la sphère des industries de l’image. Il a salué les innovations introduites dans le programme cette année 2025. « Le ReCiCo est un instrument de rayonnement qui donne au Bénin une visibilité internationale et renforce son identité comme nation de culture et d’innovation », a-t-il souligné procédant au nom du ministre tourisme, au lancement officiel des activités de cette 5e édition.

Les ReCiCo 2025, c’est jusqu’au 4 octobre prochain au Palais des congrès de Cotonou.

F. A. A.

28 septembre 2025 par ,