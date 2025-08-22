Le choix des filières débute le 25 août pour les bacheliers

La plateforme de recueil des choix de filières est ouverte aux nouveaux bacheliers du lundi 25 août à 00 heure au mercredi 03 septembre 2025 à minuit.

Dans le cadre de leur sélection et classement dans les universités publiques, les nouveaux bacheliers sont invités au choix de leur filière sur : https://apresmonbac.bj

La plateforme sera ouverte du lundi 25 août à 00 heure au mercredi 03 septembre 2025 à minuit.

« Cette première phase de recueil des choix de filières est réservée aux bacheliers de 2025, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A 1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3) », selon un communiqué du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les nouveaux bacheliers sont invités à « bien s’approprier le guide d’orientation mis à leur disposition afin de faire des choix judicieux ».

M. M.

22 août 2025 par ,