Carnet noir

Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé

Buffles FC a perdu son président




Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, Ibrahim Chabi Mama, n’est plus.

Deuil au conseil municipal de Parakou ! Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou, Ibrahim Chabi Mama est décédé dans l’après-midi de ce mercredi 1er octobre 2025.

L’illustre disparu occupait le poste de CA 3 depuis la réorganisation municipale de 2020. Avant cela, Ibrahim Chabi Mama a été premier adjoint au maire de Parakou.

Sa dispartion plonge également le football en deuil et surtout Buffles FC du Borgou dont il est le président.

Enseignant de profession, Ibrahim Chabi Mama dispense aussi des cours de SVT.

Le programme des obsèques n’a pas encore été rendu public.
M. M.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




