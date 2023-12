Le chef de la défense belge accueilli à Cotonou ce jeudi

L’Amiral Michel HOFFMAN, chef de l’armée de la Belgique a foulé le sol béninois ce jeudi 14 décembre 2023 dans le cadre d’une visite de travail de deux jours.

Honneurs militaires, tête-à-tête avec le Chef d’Etat-major du Bénin, le Général Fructueux GBAGUIDI et adresse à la presse ont été les moments forts de la visite du patron de l’armée belge au Bénin. L’Amiral Michel HOFFMAN a été reçu au siège de l’armée béninoise dans l’après-midi du jeudi 14 décembre 2023.

A l’issue de l’audience avec le Général Fructueux GBAGUIDI, l’Amiral Michel HOFFMAN a indiqué que la Belgique va continuer son appui au renforcement des capacités des forces armées béninoises « pour faire en sorte que l’insécurité ne se propage pas au nord du Bénin ».

La coopération sera axée notamment sur des formations, la communication et les renseignements, selon Bip radio.

Le Chef d’Etat-major du Bénin, le Général Fructueux GBAGUIDI a salué, pour sa part, une coopération solide depuis 20 ans entre le Bénin et la Belgique.

La visite de travail de l’Amiral Michel HOFFMAN au Bénin prend fin ce 15 décembre 2023.

M. M.

