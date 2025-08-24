lundi, 25 août 2025 -

483 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Drame dans le Borgou

Le chauffeur d’un camion tué dans un accident




A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, un grave accident de circulation a coûté la vie à un chauffeur dans la nuit du vendredi 22 août 2025, aux environs de 2 heures du matin.

Accident mortel sur l’axe Nikki-N’Dali, au petit matin du vendredi 22 août. Le chauffeur d’un camion transportant des sacs de riz a perdu le contrôle à la hauteur de l’EPP de Gnanhoun, dans l’arrondissement de Biro, commune de Nikki. Sous le choc, il est passé de vie à trépas. Trois autres occupants du véhicule en provenance du sud selon nos sources, ont été grièvement blessés et conduits d’urgence à l’hôpital de zone Sounon Séro de Nikki.
La police, alertée, s’est dépêchée sur les lieux pour les constats d’usage. Le corps de la victime âgée de la trentaine environ, est remis à la famille pour inhumation après avis du procureur.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le premier prêtre de Guézin a rejoint la maison du Père


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Abbé Simon Pedro Dossou, du diocèse de Lokossa n’est plus. Il a rejoint (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de moto


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont interpellé, mardi 19 août (…)
Lire la suite

Deux amis interpellés pour vols croisés


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé ce mardi 19 août 2025, deux amis (…)
Lire la suite

Un blessé par balles sur le pont de Malanville


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouvel incident s’est produit, ce samedi 16 août 2025, sur le pont (…)
Lire la suite

9 rescapés et 45 morts à (Thio) Glazoué


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 (…)
Lire la suite

La Police interpelle un faux magistrat à Parakou


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Longtemps recherché suite à des plaintes successives d’honnêtes (…)
Lire la suite

L’épouse d’Albert TEVOEDJRE inhumée le 23 août


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’épouse de feu Albert TEVOEDJRE, Isabelle Marie-Louise EKUE, décédée (…)
Lire la suite

Un individu battu à mort


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour s’être introduit dans la forêt de l’Office national de bois (ONAB) (…)
Lire la suite

Un mort et un blessé grave à Agla


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Agla, un quartier situé dans le 13e arrondissement de Cotonou, un (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a (…)
Lire la suite

Une "brasseuse" de boisson à base de chanvre indien et ses clients arrêtés


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Une commerçante de chanvre indien et ses produits dérivés dont une (…)
Lire la suite

Les émissaires du maire au contact des sinistrés


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, (…)
Lire la suite

Des morts et des blessés après un accident à Dassa


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Dassa, dans le département des Collines a encore enregistré (…)
Lire la suite

389 cas de violences physiques en six mois, sur des filles âgées de 18 (…)


26 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le constat est alarmant et appelle à une action collective urgente. (…)
Lire la suite

Un agriculteur profane une tombe pour booster sa récolte


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les éléments de la police républicaine ont procédé, du mercredi 16 au (…)
Lire la suite

Un ancien député béninois s’en est allé


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
François Falovè Sounouvou, ancien député à l’Assemblée nationale, (…)
Lire la suite

Les victimes invités à préparer leurs pièces justificatives


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les personnes victimes de l’accident de circulation survenu à IITA (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires