Le chauffeur d’un camion tué dans un accident

A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, un grave accident de circulation a coûté la vie à un chauffeur dans la nuit du vendredi 22 août 2025, aux environs de 2 heures du matin.

Accident mortel sur l’axe Nikki-N’Dali, au petit matin du vendredi 22 août. Le chauffeur d’un camion transportant des sacs de riz a perdu le contrôle à la hauteur de l’EPP de Gnanhoun, dans l’arrondissement de Biro, commune de Nikki. Sous le choc, il est passé de vie à trépas. Trois autres occupants du véhicule en provenance du sud selon nos sources, ont été grièvement blessés et conduits d’urgence à l’hôpital de zone Sounon Séro de Nikki.

La police, alertée, s’est dépêchée sur les lieux pour les constats d’usage. Le corps de la victime âgée de la trentaine environ, est remis à la famille pour inhumation après avis du procureur.

F. A. A.

24 août 2025 par ,