Le championnat de football féminin à l’arrêt

Sur toute l’étendue du territoire national, le championnat féminin est à l’arrêt. C’est la grande décision communiquée par la Fédération Béninoise de Football aux différents clubs féminins ces dernières heures.

L’annonce concerne en particulier les clubs de la première division ainsi que ceux de la deuxième division.

« Nous vous informons que les matchs de la 7e journée des championnats féminins de D2 et de D1, initialement programmés pour les 4 et 5 mars 2023 sont reportés », a communiqué la Fédération Béninoise de Football.

Pour l’heure, aucune raison n’a été communiquée officiellement pour justifier cet état de chose. Les championnats reprendront à une date ultérieure qui n’est pas non plus précisée. Mais selon des rumeurs, il s’agirait des difficultés des clubs liées à l’absence des subventions de l’Etat et de la FBF.

