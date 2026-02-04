mercredi, 4 février 2026 -

Hydrocarbure au Bénin

Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils




Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils de pétrole, selon le travaux de relance menés par Akrake Petroleum.

Le Bénin relance sa production de pétrole après 27 ans d’arrêt. L’or noir découvert sur le champ pétrolier de Sèmè est estimé à 950 millions de barils. Les données proviennent du forage du puits AK-2H, dont les résultats confirment l’existence d’un réservoir beaucoup plus étendu et mieux chargé en hydrocarbures. Les caractéristiques géologiques observées indiquent un niveau de saturation élevé, traduisant un potentiel exploitable durable, rendu accessible grâce aux technologies de forage récentes.

Au-delà du volume annoncé, cette relance marque une rupture avec plus de vingt ans d’inactivité pétrolière offshore. Elle ouvre la voie à une reprise progressive de la production, avec des perspectives initiales de plusieurs milliers de barils par jour.
M. M.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




