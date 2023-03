Le candidat américain est un ténor des affaires et du développement

Ajay Banga, le candidat proposé par le président Biden pour diriger la Banque mondiale, est un homme d’affaires chevronné qui s’efforce depuis longtemps d’apporter des investissements et des emplois aux pays en développement.

En annonçant sa nomination à la présidence du groupe de la Banque mondiale, le locataire de la Maison-Blanche a salué l’expérience de M. Banga à la tête d’entreprises qui ont élargi l’accès aux services financiers, ainsi que son aptitude à forger des partenariats fructueux.

« Ajay est particulièrement bien placé pour présider la Banque mondiale à ce moment critique de l’histoire », a déclaré Joe Biden le 23 février*. « Il a fait ses preuves en matière de gestion des personnes et des systèmes, et pour ce qui est d’agir en partenariat avec des dirigeants du monde entier de façon à produire des résultats. »

Composée de 189 pays membres, la Banque mondiale accorde des prêts, des subventions et une assistance technique aux pays en développement afin de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie. L’institution financière internationale conseille également les gouvernements, les entreprises et les communautés en matière de développement économique. La nomination de M. Banga est sujette à l’approbation de son Conseil des gouverneurs.

Ajay Banga assiste à une réunion à Washington, en mai 2021, pour le Partenariat pour l’Amérique centrale qui soutient le développement économique dans le Triangle du Nord. (© Kent Nishimura/Los Angeles Times/Getty Images)

Aujourd’hui vice-président de la société d’investissement General Atlantic*, M. Banga est l’un des nombreux Américains d’origine indienne qui se sont hissés à la tête de grandes entreprises américaines. En tant que chef d’entreprise, il s’est efforcé d’élargir l’accès à l’économie numérique et de lutter contre la crise climatique.

En sa qualité de président-directeur général de Mastercard, M. Banga a piloté les efforts de la société visant à intégrer 500 millions de personnes dans l’économie numérique. Lors d’une conférence TED* en 2020, il a expliqué que l’accès aux outils financiers numériques permettait aux gens de bénéficier de crédits, d’assurances et de possibilités d’épargne qui leur étaient auparavant inaccessibles. Mais élargir l’accès au numérique est complexe. Il faut que « plein de gens poussent à la roue », a-t-il souligné. « Il faut des partenariats entre les secteurs public et privé. »

Sous son mandat, Mastercard a lancé la plateforme numérique 2KUZE qui met en relation les agriculteurs d’Afrique de l’Est avec des acheteurs. De même, le partenariat de la société américaine avec l’agence sud-africaine de Sécurité sociale a permis d’améliorer les prestations et de réduire les déchets. Et grâce à celui qu’elle a conclu avec le Programme alimentaire mondial, les réfugiés syriens ont pu avoir accès à des bons alimentaires numériques.

La lutte contre le changement climatique et la déforestation a été un autre de ses domaines d’action durant son mandat chez Mastercard. C’est en effet lui qui a mis sur rails la Priceless Planet Coalition, une initiative visant à encourager la plantation de 100 millions d’arbres d’ici 2025 et à laquelle plus de 120 entreprises se sont ralliées.

En 2021, après son mandat chez Mastercard, M. Banga a rejoint la vice-présidente Kamala Harris en tant que coprésident du Partenariat pour l’Amérique centrale, une initiative publique-privée qui s’est engagée à investir 4 milliards de dollars dans le secteur privé au Salvador, au Guatemala et au Honduras.

Le partenariat a déjà investi plus de 650 millions de dollars* dans la fabrication de textiles, l’agriculture et l’emploi, en misant également sur la formation de plus de 160 000 travailleurs et sur l’élargissement de l’accès à l’économie numérique.

M. Banga « possède une expérience cruciale dans la mobilisation des ressources publiques et privées pour relever les défis les plus urgents de notre époque » a déclaré le président de réduction de la pauvreté et d’accroissement de la prospérité ».

Leigh Hartman https://share.america.gov/fr/presidence-de-la-banque-mondiale-le-candidat-americain-est-un-tenor-des-affaires-et-du-developpement/?utm_source=cision&utm_medium=referral

18 mars 2023 par