Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté

Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié dans la commune d’Abomey-Calavi !

Six mois après le vol à l’école maternelle de Hêvié Adovié, l’auteur présumé du cambriolage de l’école a été interpellé. L’arrestation a eu lieu cette semaine.

Le cambriolage s’était produit dans la nuit du 12 au 13 février 2025. Plusieurs équipements essentiels à l’établissement scolaire avaient alors disparu.

Une première arrestation avait permis de retrouver certains objets volés, mais le principal suspect, lui, avait réussi à prendre la fuite.

Les policiers ont poursuivi leurs investigations, multipliant les pistes et les surveillances.

Le fugitif est actuellement en garde-à-vue.

M. M.

26 août 2025 par ,