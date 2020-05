Retour au calme à la prison d’Akpro-Missérété

La prison civile d’Akpro-Missérété a retrouvé le calme après quelques heures chaudes dans la matinée de ce mercredi 06 mai 2020. La tension née de la fouille opérée par les gardiens de la prison s’est abaissée suite à l’intervention des responsables de l’administration pénitentiaire, et des autorités de la police républicaine du département de l’Ouémé.

Informés de l’existence d’un réseau de cybercriminels dans la prison, les responsables pénitenciers ont ouvert une enquête aux fins de procéder à la fouille des cellules. Ce qui a permis de procéder à la saisine de plus de 70 Smartphones et androïdes ; objets dont la détention selon le règlement intérieur de ce lieu carcéral, est interdite.

Le mouvement d’humeur déclenché par les détenus de la prison de Missérété n’est pas resté sans conséquence. Des portes, chaises et l’infirmerie ont été endommagées.

