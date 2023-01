Le calendrier complet du tournoi

Le Maroc va accueillir du 01 au 11 Février 2023 la Coupe du Monde des Clubs.

Pour la troisième fois après les éditions de 2013 et 2014, qui s’étaient déroulées à Marrakech et Agadir, Rabat et Tanger vont accueillir la Coupe du Monde des Clubs (Maroc 2022).

Prévue en décembre 2022, la compétition a dû être décalée en raison de la 22e Coupe du Monde au Qatar. Alors que la FIFA a longtemps hésité dans le choix du pays organisateur de la compétition, c’est finalement le Maroc, l’hôte désigné.

Mercredi 01 Février, la Coupe du Monde des Clubs démarre avec la participation de sept équipes. Il s’agit bien évidemment des vainqueurs des six confédérations continentales et les champions du pays hôte.

Voici le programme complet de la compétition

Match 1

1er février, 20h (Tanger)

Al Ahly – Auckland City

Match 2

4 février, 18h30 (Tanger)

Seattle Sounders – Al Ahly ou Auckland City

Match 3

4 février, 15h30 (Rabat)

Wydad – Al Hilal

Match 4

7 février, 20h (Tanger)

Flamengo – Wydad ou Al Hilal

Match 5

8 février, 20h (Rabat)

Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City – Real Madrid

Match 6

11 février, 16h30 (Rabat)

Match pour la troisième place

Match 7

11 février, 20h (Rabat)

Finale

Josué SOSSOU

30 janvier 2023 par , ,