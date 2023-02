Après les matchs de la 3e journée au sein du groupe C ce lundi 28 février, place désormais à la phase à élimination directe dans cette U20 en Egypte.

Le tableau complet des quarts de finale de la CAN U20 est désormais connu au terme de la troisième journée de la phase de groupes. Le Sénégal qui a fini premier du groupe A affrontera jeudi 02 mars prochain les Guépards du Bénin, deuxième meilleur troisième avec 2 points de la Poule C.

Le calendrier complet des quarts de finale de la CAN U20 :

Jeudi 02 mars

14h Sénégal vs Bénin

17h Ouganda vs Nigéria

Vendredi 03 mars

14h Gambie vs Soudan du Sud

17h Congo vs Tunisie

J.S

28 février 2023 par ,