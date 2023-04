Le cahier ‘’Cotonou(s), Histoire d’une ville sans histoire’’ de retour

Le cahier ‘’Cotonou(s), Histoire d’une ville sans histoire est de retour dans les boutiques. La Fondation Zinsou organise le 19 avril prochain à l’espace Cinéma du LAB une conférence-débat en présence des auteurs du cahier.

Conférence-débat avec les auteurs du cahier Cotonou(s), Histoire d’une ville sans histoire. Armelle Choplin et Riccardo Ciavolella seront le 19 avril 2023 de 16h à 18h à l’espace Cinéma du LAB de la Fondation Zinsou. Le livre de 148 pages à nouveau disponible présente près de 200 illustrations couleurs tirées d’archives et un texte construit autour des images. Les chercheurs Armelle Choplin et Riccardo Ciavolella se sont inspirés de travaux scientifiques d’historiens et géographes béninois et étrangers et de sources orales collectées auprès d’habitants de Cotonou. Selon la Fondation Zinsou, « ce Cahier repose sur un travail scientifique approfondi qui croise histoire, anthropologie et géographie, et restitué avec une intention pédagogique : l’objectif étant de s’adresser non pas seulement aux scientifiques mais à tous ». Une exposition en 2018 au siège de la Fondation Zinsou a vu naître ce Cahier.

A.A.A

16 avril 2023 par ,