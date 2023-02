Le bureau du DG adjoint du Cous-Ac barricadé

Le Directeur Général Adjoint du Centre des Œuvres Universitaires et Sociale (Cous-Ac) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) n’a pu accéder à son bureau, ce mardi 14 février 2023. Et ce, à cause d’un mouvement de mécontentement des étudiants occupant les résidences universitaires.

Deux plastiques poubelles, des branches d’arbre, un panneau en fer, et autres ferment l’entrée des bureaux du Directeur Général Adjoint du Centre des Œuvres Universitaires et Sociale (Cous-Ac) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ce mardi 14 février 2023.

C’est le moyen trouvé par les étudiants, des résidents des cabines universitaires pour se faire entendre. Il n’y ni électricité ni eau dans les résidences universitaires.

Pour crier leur ras-le-bol contre cette situation qui perdure, les résidents sont descendus aux environs de 6h30 devant les locaux du Centre des Œuvres Universitaires et Sociale (Cous-Ac). Les manifestants avaient en main des bidons vides, des plats et des cuillères.

Selon les témoignages, les résidences sont dans l’obscurité depuis samedi dernier alors que c’est la période des examens dans plusieurs entités de l’Université.

M. M.

14 février 2023 par ,