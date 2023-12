3.199,274 milliards FCFA pour le budget de l’Etat

L’Assemblée nationale a examiné et adopté, vendredi 08 novembre 2023, le budget de l’Etat au titre de l’année 2024.

Le budget de l’Etat, exercice 2024 a été adopté par les députés de la 9è législature dans l’après-midi du vendredi 08 novembre 2023. Les députés du parti d’opposition Les Démocrates ont voté contre.

82 députés ont voté pour l’adoption du Budget et 27 députés (Les Démocrates) ont rejeté la Loi des finances 2024.

La loi de finances 2024 s’équilibre en ressources et en charges à 3.199,274 milliards de francs CFA contre 3.033,337 milliards de francs CFA en 2023, soit un accroissement de 5,5%.

Il est prévu un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% en 2023.

En 2024, le Gouvernement entend poursuivre la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale et de l’investissement structurant ainsi que les efforts de résilience de l’économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques.

Un accent est mis particulièrement sur des actions « hautement social ».

