Le budget de l’Etat en examen au parlement ce jeudi

Les députés de la 8ème législature vont se prononcer jeudi prochain en plénière sur le budget de l’Etat gestion 2020. Au cours des travaux, la représentation nationale va examiner de fonds en comble le document de budget avant de procéder à son adoption.

Un premier test pour les députés élus au terme des élections d’avril dernier. En prélude à cette plénière, les députés membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale ont bouclé leurs travaux et procédé à l’adoption du document, lundi 16 décembre2019, en présence du ministre de l’économie et des finances. Romuald Wadagni a apporté les explications nécessaires aux députés sur le contenu du projet de loi de finances et les priorités du gouvernement en 2020.

Les grands axes du projet de budget et les différentes orientations pour l’année prochaine n’ont pas été occultés.

Le projet de loi de finances, exercice 2020 s’équilibre en recettes et en charges à 1 986,910 milliards de FCFA. Il est en hausse de 109,367 milliards de FCFA, soit un taux d’accroissement de 5,8 %.

Le budget de l’Etat 2020 est orienté vers l’investissement, l’allègement fiscal et le social, notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé et la protection sociale.

F. A. A.

17 décembre 2019 par