Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Pipeline Export Niger-Bénin

Le brut nigérien continue de transiter par le Bénin




L’exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se poursuit. Le navire-citerne Rythmic est attendu ce jeudi 25 septembre à Sémè.

Le navire-citerne Rythmic sera sur la station terminale de Sèmè pour charger une nouvelle cargaison de brut nigérien. Le projet pipeline Niger-Bénin long de 2000 km suit son cours alors même que les frontières terrestres entre les deux pays restent officiellement fermées. Malgré ce contexte, l’accord de transit signé entre Cotonou et Niamey reste en vigueur et continue de produire ses effets.

A.A.A

23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




