Le brut nigérien continue de transiter par le Bénin

L’exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se poursuit. Le navire-citerne Rythmic est attendu ce jeudi 25 septembre à Sémè.

Le navire-citerne Rythmic sera sur la station terminale de Sèmè pour charger une nouvelle cargaison de brut nigérien. Le projet pipeline Niger-Bénin long de 2000 km suit son cours alors même que les frontières terrestres entre les deux pays restent officiellement fermées. Malgré ce contexte, l’accord de transit signé entre Cotonou et Niamey reste en vigueur et continue de produire ses effets.

23 septembre 2025