12e Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones

Le bilan de Mariam Chabi TALATA jugé satisfaisant à Malabo




La ville de Malabo a accueilli du 23 au 27 février 2026, les travaux de la 12e Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones. Mariam Chabi TALATA, vice-présidente de la République du Bénin, et présidente sortante de l’organisation, a présenté un bilan jugé satisfaisant par ses pairs.

« La résolution pacifique des conflits », c’est le thème central développé lors des travaux de la 12e Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones. Treize (13) pays ont pris part aux assises articulées autour de six axes majeurs, allant des communications universitaires aux évaluations des résolutions antérieures. Les échanges, selon les services de communication du gouvernement, ont mis en évidence la nécessité du dialogue, de la médiation et de l’arbitrage pour résoudre les conflits, tout en soulignant l’importance, notamment en Afrique, de la réappropriation des mécanismes traditionnels de prévention et de règlement pacifique des différends.

Intervenant au cours de la cérémonie solennelle d’ouverture, la présidente sortante a rappelé les avancées notables enregistrées depuis la 11ᵉ édition tenue au Bénin. Elle a évoqué notamment la régularité des rencontres, l’élargissement de l’organisation à de nouveaux membres, le renforcement des échanges entre Grandes Chancelleries, et l’amélioration de l’attractivité des décorations.

A l’issue des travaux, les Grands Chanceliers ont reconduit certaines recommandations de la précédente conférence et en ont adopté de nouvelles. Au nombre de celles-ci, figurent la création d’une plaque symbolique de passation, le renforcement du partenariat avec l’OIF, la promotion des associations de décorés et la distinction des artisans de paix. Les 13ᵉ et 14ᵉ conférences selon les conclusions des travaux, se tiendraient respectivement en 2028 en République démocratique du Congo et en 2030 au Togo. Pour les deux prochaines années, la présidente sera assurée par la Guinée équatoriale.

F. A. A.

3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




