Le bâtonnier Me Angelo Hounkpatin entre en fonction

Le nouveau Bâtonnier du Barreau du Bénin, Me Angelo Hounkpatin est entré en fonction jeudi 5 janvier 2023. La cérémonie a eu lieu à la Maison de l’avocat du Tribunal de Cotonou.

Angelo Hounkpatin succède à son confrère Me Prosper Ahounou. A la tête de l’Ordre des Avocats du Bénin, le bâtonnier Me Angelo Hounkpatin va poursuivre les actions de son prédécesseur. « Je veux être le bâtonnier de tous sans exception aucune », a-t-il déclaré.

Maître Angelo Hounkpatin a été élu samedi 18 décembre 2021 par ses pairs pour diriger l’ordre pendant trois ans. Conformément aux textes de l’Ordre des Avocats du Bénin, le successeur du Bâtonnier en exercice est désigné un an avant la fin du mandat en cours.

Les avocats du Bénin ont également effectué leur rentrée solennelle 2022-2023 avec pour thème central « Intégration régionale ». Présent à la cérémonie, e président de la Conférence des barreaux de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) Me Sédjro Koffi Dogbéavou a souhaité un bon mandat au nouveau bâtonnier. « Je suis venu nous encourager et allumer et surtout entretenir la flamme du développement de l’intégration régionale. Si nous nous y attelons, nous réussirons à faire plaisir à notre communauté », a-t-il ajouté.

Akpédjé Ayosso

