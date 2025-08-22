Le basketteur américain Kameron Taylor, naturalisé Béninois

Le Bénin a accordé la nationalité à l’Américain Kameron Taylor, star du basketball évoluant à Valence Basket. Accueilli jeudi soir à Cotonou, il a reçu son certificat de nationalité béninoise.

« C’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Je rejoins le pays de mes ancêtres », a déclaré le basketteur américain Kameron Taylor, visiblement ému, jeudi dernier, lors de la réception de son certificat de nationalité béninoise.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Fédération béninoise de Basketball, Dr. Ismahinl Onifadé. Taylor a promis de contribuer activement au développement du basketball national.

La décision du gouvernement s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024. Ce texte reconnaît la nationalité béninoise aux Afrodescendants, une démarche symbolique qui vise à renouer avec les descendants des Africains déportés lors de la traite transatlantique.

En juillet dernier, les Américains Ciara Princess Wilson, Gabendy Joseph et David Romuald Smeralda ont reçu officiellement leurs attestations de nationalité béninoise.

Le gouvernement béninois a lancé la plateforme en ligne My Afro Origins pour faciliter les démarches de reconnaissance. Sécurisé et multilingue, ce portail est accessible à toute la diaspora.

