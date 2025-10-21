Le Zayed Sustainability Prize dévoile les finalistes 2026

Le Zayed Sustainability Prize, récompense pionnière des Émirats arabes unis pour les solutions innovantes aux défis mondiaux, a annoncé le 3 octobre 2025, les finalistes de cette année après une évaluation rigoureuse par son jury prestigieux.

Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise du Prix, qui se tiendra le 13 janvier 2026 dans le cadre de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi. Le jury du Zayed Sustainability Prize a sélectionné les 33 finalistes parmi 7 761 candidatures reçues, représentant une augmentation de 30% par rapport à l’année dernière, dans six catégories : santé, alimentation, énergie, eau, action pour le climat et lycées du monde.

S.E. Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies de pointe des Émirats arabes unis et directeur général du Zayed Sustainability Prize, a souligné le potentiel transformateur des finalistes de cette année : « Les finalistes de cette année démontrent que la durabilité et la prospérité ne sont plus des objectifs distincts, mais les deux facettes d’une même voie à suivre. Qu’il s’agisse de diagnostics de santé basés sur l’intelligence artificielle, de systèmes alimentaires circulaires, de préparation aux catastrophes ou de résilience climatique, ils exploitent la technologie, la finance et le leadership local pour proposer des solutions abordables, fiables, évolutives et génératrices de valeur socio-économique pour les communautés qu’ils servent.

Ce faisant, ils reflètent l’héritage durable de Cheikh Zayed, dont la vision du développement durable et de l’humanitarisme continue d’inspirer l’engagement des Émirats arabes unis en faveur du progrès. Ensemble, ils réaffirment que lorsque nous donnons les moyens d’agir aux jeunes, aux entrepreneurs et aux communautés, l’ambition peut se transformer en une action inclusive, pratique et mondiale. »

Grâce aux 128 lauréats du Prix à ce jour, 11,4 millions de personnes ont accès à l’eau potable, 54,1 millions de foyers ont accès à une énergie fiable, 17 millions de personnes ont accès à une alimentation plus nutritive et plus de 1,2 million de personnes ont accès à des soins de santé abordables.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, président du jury du Prix, a déclaré : « Les finalistes de cette année reflètent un fait incontestable : la durabilité n’est plus une ambition lointaine, c’est une réalité vécue, façonnée par les communautés, les jeunes, et les innovateurs du monde entier. Leurs solutions traduisent d’un monde qui prend conscience de l’urgence des changements rapides des réalités environnementales et socio-économiques, et le Prix continue d’être une lueur d’espoir, montrant comment des idées audacieuses peuvent transformer des vies et restaurer notre planète. »

Les finalistes de la catégorie Santé de cette année proposent des soins de santé transformateurs qui élargissent l’accès aux services essentiels dans certaines des communautés les plus défavorisées au monde. Leurs innovations couvrent le diagnostic par intelligence artificielle, la réfrigération solaire des vaccins et les outils cognitifs ludiques.

Les finalistes dans la catégorie Santé sont :

• Drop Access, une PME kényane, fournissant des systèmes de réfrigération médicale à énergie solaire via Vaccibox, permettant le transport et le stockage en toute sécurité de plus de 2,5 millions de vaccins, de médicaments et de poches de sang, au bénéfice de plus d’un million de personnes.

• Healthy Learners, une organisation à but non lucratif zambienne, qui transforme les écoles en centres de santé de première ligne en formant les enseignants à devenir des auxiliaires de santé, ce qui permet de détecter et de traiter en temps réel les maladies de plus d’un million d’enfants.

• Jade Autism, une PME des Émirats arabes unis, qui développe des outils cognitifs basés sur l’IA et la gamification pour dépister et soutenir les enfants neurodivergents, qui sont utilisés dans plus de 450 institutions dans 179 pays.

Les finalistes du Prix dans la catégorie Alimentation sont à la pointe de l’innovation en matière d’agriculture durable, de nutrition et de systèmes alimentaires circulaires. Leurs solutions couvrent l’AgriTech, la résilience des cultures et les modèles de production intelligents face au climat.

Les finalistes dans la catégorie Alimentation sont :

• E Green Global, une PME sud-coréenne qui produit des pommes de terre de semence exemptes de maladies à l’aide d’une technologie de microtubes dans des usines végétales en intérieur, bénéficiant à 15 millions de personnes et fournissant plus de 10 millions de pommes de terre de semence par an.

• INMED South Africa, une organisation à but non lucratif sud-africaine mettant en place des systèmes aquaponiques qui intègrent la pisciculture et la production maraîchère hydroponique pour les écoles et les ménages, bénéficiant à plus de 158 000 personnes.

• N&E Innovations, une PME basée à Singapour créant des sprays et des emballages antimicrobiens recyclés et biodégradables qui prolongent la durée de conservation des aliments et réduisent les déchets, permettant de recycler plus de 2 tonnes de déchets alimentaires en plus de 400 000 unités et touchant 80 000 personnes dans sept pays.

Les finalistes de la catégorie Énergie proposent des approches inclusives et évolutives en matière d’énergie durable, qui répondent aux enjeux liés à l’accès et à l’efficacité énergétique. Leurs solutions couvrent l’approvisionnement en énergie des communautés isolées, le refroidissement non polluant et le recyclage des batteries à base d’eau.

Les finalistes dans la catégorie Énergie sont :

• BASE Foundation, une organisation à but non lucratif suisse, qui promeut un modèle de refroidissement sous forme de service rendant les technologies de refroidissement propres plus accessibles grâce à une approche de paiement à l’utilisation, bénéficiant à 160 000 personnes, créant 2 500 emplois et réduisant de plus de 81 000 tonnes les émissions de CO₂ dans 68 pays.

• GRST, une PME chinoise (Hong Kong), développe des liants pour batteries au lithium sans PFAS qui permettent un recyclage à base d’eau, produisant plus de 2 millions de cellules de batterie, créant plus de 200 emplois et réduisant les émissions liées à la fabrication des batteries jusqu’à 40 %.

• Poder y Luz Maya, une organisation à but non lucratif du Guatemala, fournit des systèmes d’énergie solaire et des outils d’apprentissage numériques aux écoles autochtones, bénéficiant à plus de 49 000 personnes, réduisant la consommation d’énergie de plus de 4 700 MWh et réduisant les émissions de CO₂ de plus de 1 200 tonnes.

Les finalistes du Prix dans la catégorie Eau apportent des solutions innovantes qui améliorent l’accès à l’eau potable, renforcent les infrastructures hydrauliques et favorisent une gestion intelligente de l’eau. Leurs innovations couvrent les systèmes de purification à énergie solaire, la prévention de la pollution plastique et la détection des fuites grâce à l’intelligence artificielle.

Les finalistes dans la catégorie Eau sont :

• IRIBA Water Group, une PME du Rwanda, qui fournit des distributeurs automatiques d’eau intelligents alimentés à l’énergie solaire, équipés d’un système de purification par UV et osmose inverse, d’un système de paiement mobile et d’un système de surveillance numérique afin d’élargir l’accès à l’eau potable. Elle bénéficie à plus de 517 000 personnes grâce à 203 distributeurs automatiques d’eau et crée 194 emplois.

• Stattus4, une PME brésilienne, proposant des solutions IoT basées sur l’IA qui détectent les fuites dans les réseaux de distribution d’eau, permettant d’économiser 540 millions de litres d’eau par jour dans 250 municipalités et d’améliorer l’approvisionnement en eau de près de 4 millions de personnes.

• The Great Bubble Barrier, une PME néerlandaise, qui prévient la pollution plastique dans les rivières à l’aide d’un rideau de bulles d’air qui guide les déchets vers les systèmes de collecte sans nuire à la vie aquatique, bénéficiant ainsi à 2 millions de personnes et éliminant 180 tonnes de polluants des cours d’eau.

Les finalistes du Prix Action pour le climat mènent des efforts déterminants en matière de résilience climatique, de préparation aux catastrophes et d’innovation circulaire. Leurs solutions couvrent les briques écologiques, les systèmes de biogaz et les technologies de valorisation des déchets.

Les finalistes du Prix Action pour le climat sont :

• Build Up Nepal, une organisation à but non lucratif népalaise qui développe des éco-briques résistantes aux séismes favorisant la construction durable. Cela bénéficie à plus de 58 000 personnes, autonomise 200 entrepreneurs et permet de réduire les émissions de CO₂ de plus de 110 000 tonnes.

• CLIC RECYCLE, une PME espagnole, transforme les cheveux humains en paillis biodégradable et en filtres marins, mobilisant plus de 7 000 utilisateurs, éliminant 180 tonnes de polluants et améliorant la rétention d’eau du sol jusqu’à 40 %.

• GREE Energy, une PME chinoise (Hong Kong), crée des systèmes modulaires de biogaz pour les transformateurs alimentaires ruraux, bénéficiant à 4 000 agriculteurs, générant 9,3 GWh d’énergie propre et réduisant les émissions de CO₂ de 140 000 tonnes.

Les finalistes de la catégorie Lycées du monde ont présenté des solutions durables basées sur des projets menés par des élèves, répartis en six régions. Les finalistes régionaux sont les suivants :

Amériques : Centro de Ensino Médio 111 - Recanto das Emas (Brésil) ; Escuela Secundaria Técnica 117 Guillermo González Camarena (Mexique) ; et Mamawi Atosketan Native School (Canada).

Afrique subsaharienne : Likuni Boys Secondary School (Malawi) ; Kallamino Special High School (Éthiopie) ; et Kyanja High School, Mpigi (Ouganda).

Moyen-Orient et Afrique du Nord : Fawakhir School for Applied Technology (Égypte) ; Al-Raja School for the Hearing Impaired (Jordanie) ; et Rashaya High School (Liban).

Europe et Asie centrale : Bodrum Anadolu High School (Turquie) ; Specialized School in Angor (Ouzbékistan) ; et Istedad Lyceum (Azerbaïdjan).

Asie du Sud : Qadir Nagar High School (Pakistan) ; Faafu Atoll Education Center (Maldives) ; et Kikani Vidhya Mandir (Inde).

Asie de l’Est et Pacifique : Lycée Camarines Norte (Philippines) ; École internationale True North (Vietnam) ; et École internationale Ruamrudee (Thaïlande).

Chaque lauréat dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action pour le climat percevra 1 million de dollars US, tandis que chacun des six lycées lauréats recevra jusqu’à 150 000 dollars US.

À propos du Zayed Sustainability Prize

Le Prix, affilié à Erth Zayed Philanthropies, est la distinction phare des Émirats arabes unis dédiée aux solutions innovantes face aux défis mondiaux.

Créé en hommage à l’héritage et à la vision du père fondateur des Émirats, le Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, le Prix vise à accélérer le développement durable à l’échelle planétaire.

Chaque année, dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action pour le climat et Lycées du monde, le Prix distingue des organisations et des établissements scolaires pour leurs solutions révolutionnaires répondant aux besoins les plus pressants de la planète.

En 17 ans et à travers 128 lauréats, le Prix a eu un impact positif sur plus de 400 millions de vies, inspirant les innovateurs à amplifier leur action et à tracer un avenir durable pour tous.

