Le Trésor public accélère la transformation digitale avec la carte RoW

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTCP) a organisé, ce mardi 12 août 2025, les Journées portes ouvertes du Trésor encore appelées e-Trésor. Cette initiative qui vise à rapprocher le Trésor public de ses clients, a été marquée par le lancement officiel de la carte bancaire RoW, le dernier né des services digitaux du Trésor public du Bénin.

Engagée depuis 2016 dans une dynamique de modernisation et de digitalisation de ses services, le Trésor public a développé un certain nombre d’e-services pour se rapprocher davantage de ses clients. Il s’agit du TRESORPAY, de la Plateforme nationale de paiement électronique (PNPE), ou encore la Plateforme de recouvrement des recettes non fiscales communales (KADOO), E-FLEURETTE, etc. Ces différents services digitaux ont été exposés au public lors des Journées portes ouvertes, lancées ce mardi 12 août 2025.

Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ces services numériques innovants ont été conçus pour répondre avec efficacité, transparence et célérité aux attentes des clients et des partenaires. Leur développement, selon Oumara KARIMOU ASSOUMA, vise cinq objectifs fondamentaux à savoir : renforcer la transparence et la traçabilité des opérations financières de l’État ; accroître l’accessibilité des services publics du Trésor à tous les citoyens y compris ceux éloignés des centres urbains ; réduire les délais de traitement ; fluidifier les interactions entre l’administration financière et ses clients ; et sécuriser les paiements publics grâce à des outils numériques fiables, interconnectés et conformes aux standards internationaux.

Ces solutions de paiement sécurisé en ligne a-t-il fait savoir, sont proposées aux clients pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations financières sans se déplacer. De même, la délivrance des autorisations de change, les bulletins de pension, et les fiches de paye ont été digitalisés pour soulager les clients et réduire les files d’attente, a ajouté le directeur général, évoquant le portail de suivi des titres qui d’après lui, offre une vue actualisée sur le niveau de traitement des titres de paiement, et la plateforme E-FLEURETTE dédiée aux correspondants du Trésor pour un échange d’informations « fluides et sécurisés ».

L’objectif de ces journées selon le directeur général du Trésor, est de sensibiliser le grand public sur les innovations mises en place pour simplifier les démarches administratives, renforcer la transparence et améliorer la qualité du service, tout en recueillant les avis et suggestions pour orienter les améliorations futures. La carte bancaire RoW, nouveau service digital du Trésor, a été officiellement lancée lors de la cérémonie officielle de lancement.

A propos de la carte bancaire RoW

La carte bancaire RoW est le fruit du partenariat entre le Trésor public du Bénin et l’opérateur GIM UEMOA. Elle symbolise l’entrée de l’administration financière dans une nouvelle ère numérique. Il s’agit d’un portefeuille électronique spécifiquement conçu pour faciliter les transactions en direction des bénéficiaires d’allocations et autres transferts publics.

Le caractère rechargeable de la carte (virement bancaire/dépôt en espèce), auprès des guichets du Trésor public, en fait un outil particulièrement pratique. Elle confère à l’usager une autonomie totale. Il peut utiliser la carte sans intermédiaire ni passage obligatoire au guichet.

Grâce à la carte RoW, les utilisateurs peuvent régler simplement, de manière sécurisée et traçable, divers frais administratifs tels que les redevances, les impôts, les amendes, et les droits divers. De plus, elle permet d’effectuer des paiements et des retraits auprès des guichets et établissements financiers agréés au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). C’est un outil dont le déploiement s’inscrit dans la vision gouvernementale d’un Etat digital proche de ses citoyens et soucieux de l’efficacité administrative.

En favorisant l’inclusion numérique et financière, la carte RoW contribue activement à la modernisation de l’action publique. Elle dépasse ainsi le simple statut d’outil de paiement pour devenir un véritable levier de transformation du rapport entre le client et l’administration.

Le choix du nom RoW (portefeuille/portemonnaie officiel rechargeable), traduit parfaitement la double fonction de la carte. Il s’agit à la fois d’un instrument de paiement moderne et d’un outil officiel réservé aux opérations avec l’administration. Ce dispositif contribue à la dématérialisation des paiements publics et à la réduction de la manipulation excessive de liquidité renforçant ainsi la sécurité des populations.

Le lancement officiel de la carte RoW à l’occasion des Journées e-Trésor, marque une nouvelle étape dans la politique de digitalisation des services publics.

Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, il s’agit d’un portefeuille électronique à usage multiple qui vient faciliter en toute sécurité, les transactions entre les clients bénéficiaires de certains transferts publics et l’administration.

Le directeur général adjoint de GIM UEMOA a exprimé pour sa part, sa fierté d’accompagner le Trésor public du Bénin dans son ambitieux chantier de digitalisation structuré autour de trois piliers : la carte payée RoW, véritable passeport numérique pour les bénéficiaires des ressources publiques assurant des paiements sécurisés et interopérables dans l’ensemble des États de l’UEMOA ; les terminaux de paiement électroniques qui transforment l’expérience citoyenne en facilitant des transactions rapides, sécurisées et traçables ; et les solutions de paiement en ligne actuellement en phase de finalisation conçues pour répondre aux exigences de mobilité modernes et garantir un accès permanent aux services.

Pour lui, la carte RoW est une initiative qui dépasse une simple avancée technologique. « Elle incarne l’interopérabilité régionale au service de la souveraineté numérique de l’Union, l’inclusion financière effective et une efficacité opérationnelle renforcée dans l’administration publique. Afin de concrétiser cette vision, le JIM UEMOA a mobilisé sa plateforme monétique régionale garantissant la sécurité et la centralisation des flux », a déclaré Serge ADINGNI, directeur général adjoint de GIM UEMOA.

Alice MASSIM-OUALI AFFO, conseillère technique, représentant le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, a salué l’initiative du Trésor public qui s’inscrit dans l’ambition gouvernementale de moderniser l’administration publique, et traduite dans l’axe 2 du Programme d’action du gouvernement (PAG), qui érige la digitalisation des services publics en priorité nationale. D’où le « vaste mouvement » de transition numérique au sein de toute l’administration publique béninoise qui, pour elle, n’est pas un simple effet de mode, mais plutôt le résultat d’une vision politique forte, celle du chef de l’Etat qui a fait de la gouvernance digitale, un pilier stratégique du développement du pays.

Avant de procéder au lancement officiel de la journée, elle a, au nom du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, félicité la DGTCP pour cette mobilisation exemplaire. « Vous êtes, à travers ces journées, les ambassadeurs d’un service public rénové et résolument tourné vers l’innovation et l’efficacité », a laissé entendre la conseillère technique réitérant le soutien du ministère des finances à accompagner toutes les réformes allant dans le sens de la modernisation du Trésor public car, « un Trésor public digitalisé, transparent et proche des citoyens est un atout pour l’économie, les finances publiques et la confiance des citoyens.

Le Centre d’écoute clients a été inauguré au cours de la cérémonie de lancement.

F. A. A.

12 août 2025 par ,