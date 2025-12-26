vendredi, 26 décembre 2025 -

Fédération béninoise de tennis

Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo




La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la Fédération béninoise de tennis (FBT), débute ce vendredi 26 décembre sur les courts du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo.

Ils sont plusieurs dizaines de jeunes talents prometteurs du tennis béninois, issus des catégories 12 ans et moins (filles et garçons) et 16 ans et moins (filles et garçons), à prendre part à cette compétition. Il s’agit des meilleurs joueurs sélectionnés à l’issue de la phase régionale.

Ce tournoi, qui se tient du vendredi 26 au lundi 29 décembre 2025, fait partie des compétitions inscrites au programme de la FBT, laquelle œuvre activement pour le développement du tennis à la base.

Les participants proviennent des phases régionales organisées du 20 au 22 décembre 2025 dans les villes suivantes : Natitingou (SOS Tennis Club), Parakou (CAS Tennis Club), Abomey (Pergola Tennis Club), Lokossa (ENI Tennis Club), Porto-Novo (Stade Charles de Gaulle) et Cotonou (Académie Darboux).

Faut-il le rappeler, les phases régionales et nationales constituent un véritable tremplin pour les jeunes de la catégorie des 16 ans et moins, en vue de leur participation au championnat de zone de l’Afrique de l’Ouest, prévu à Lomé, au Togo.

Les résultats de ce vendredi
SODJINOU MATHIAS VALENCE VS AGOUN ORACE (6-4 7-5)
AGBETOGNEAWOU KOKOUVI GABRIEL VS ADOTE OLIVIER (6-0 6-1)
Victorien Kwadzo VS Virgile kpadonou (6-0 6-1)
Amead Danhouan VS Benjamin Glover (6-3 6-4)
Davakan Loïc VS watakla Prudencio Etsi (4-6 5-7)
Lionel kouakou Bessebro VS Houeto sylvestre
Marete aurel vs Philip ashanduvor ( 3-6 2-6 )
Emmanuel Yeboah VS Paul N’dah (6-1 6-3)
EDOH Moevi Roland VS Komivi Morningstar Dussey(6-1 6-3)
Laleye faick VS Aouibouki Marwan akorede (6-0 6-0)
Bessebro wepia Narcisse Andre VS Duan haotien (6-0 6-0)
Nahum elisee samson VS Mathey Emmanuel Armand (Nahum)
Aziato Atsu VS De souza Benoit ( 6-2 4-6 5-7)
Aziato Tsevie VS Noudogbessi Akram(6-0 6-0)
Houeto Marius VS Xerri Jean (6-1 6-4)
Ishola Ismael VS BECOUDE Precieux (0-6 0-6)
Gandonou Cedric VS Chagoury sayed (6-0 6-0)
De souza Kevin VS Prince Yeboah(6-1 6-2)
Fassinou Dotou Sidoine VS Precieux David GANDONOU (7-5 6-2)

26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO




