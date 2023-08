Le Togo suspend ses transactions avec le Niger

Les opérateurs économiques du Togo ne pourront plus faire des transactions commerciales et de service à destination ou en provenance de Niger. Elles ont été suspendues conformément aux mesures de la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Les transactions commerciales et de service en provenance ou à destination du Niger sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, selon une note de l’Office Togolais des Recettes (OTR), en date du 1er août 2023.

Selon le commissaire général de l’OTR, Philippe Kokou TCHODIE, la décision fait suite aux mesures prises au sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 30 juillet 2023 à Abuja (Nigéria) sur la situation politique au Niger.

Philippe Kokou TCHODIE invite les Commissionnaires en douane agréés, les Consignataires, les Importateurs et Exportateurs à veiller à l’ « application stricte de cette mesure ».

M. M.

13 août 2023 par ,