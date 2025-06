Le Togo suspend France 24 et RFI pour 3 mois

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a suspendu la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale (RFI) sur son territoire. La décision a été prise ce lundi 16 juin 2025.

France 24 et Radio France Internationale (RFI) ne peuvent plus diffuser sur le territoire togolais pendant trois mois. Cette décision prise par la HAAC fait suite à des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés, en matière d’impartialité, de rigueur et de vérification des faits. « Plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l’image du pays », informe le communiqué de la HAAC.

L’organe de régulation des médias rappelle que le pluralisme des opinions n’autorise pas la diffusion de contre-vérités ni la présentation partiale de l’actualité. « Les règles qui encadrent le journalisme au Togo s’appliquent à tous, sans distinction. La liberté de la presse ne saurait être synonyme de désinformation ou d’ingérence », ajoute la HAAC. Il s’agit selon l’institution, d’une décision qui s’inscrit dans une logique de régulation responsable, soucieuse de préserver l’ordre public, la cohésion nationale et la dignité des institutions.

