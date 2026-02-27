Le “Togo Day” promet concert, gastronomie et ambiance festive

Le Togo sera à l’honneur, ce vendredi 27 février 2026, sur le Festival international des arts du Bénin (FInAB). Concert, ambiance XXL et gastronomie sont au programme d’une soirée exceptionnelle qui démarre à partir de 18h au Family Beach de Cotonou, situé derrière la direction générale de MTN-Bénin.

Le Togo Day, l’une des inovations contenues dans la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), a lieu ce vendredi 27 février 2026. Cette initiative qui vise à célébrer la coopération culturelle avec le voisin de l’Est, offre un moment intense de plaisir et une immersion totale dans la culture togolaise. Plusieurs artistes dont Etane Blex, Santrinos, Griot Ward, DJ Awal, DJ Kitoko, seront sur scène pour égayer le public jusqu’à X heure.

Le Togo Day, c’est aussi des instants de chill dans une ambiance festive et chaleureuse permettant de découvrir la gastronomie et quelques boissons aux saveurs originales du Togo.

Démarré le vendredi 20 février 2026, le FInAB déroule son programme riche et alléchant à travers diverses activités. Une session exceptionnelle autour du DJing est prévu à 15h au Concerto centre culture avec le DJ Seven Kingsize. Au programme, la place du DJ dans l’industrie culturelle et créative ; et les enjeux des championnats DJ au niveau local et international.

Cette rencontre sera un moment de partage d’expériences et de coneils pour les passionés de la musique, les jeunes talents et les professionnels souhaitant comprendre réalités du métier et ses perspectives d’évolution.

A Parakou, la compagnie AMI TOURE sera présent à l’Institut français à partir 20h pour le « BARIKA », un spectacle de danse intense et bouleversant où chaque mouvement raconte une histoire, où chaque silence devient émotion.

Le FInAB, c’est encore deux jours d’intenses activités ce 28 février et le 1er mars 2026, date de clôture.

F. A. A.

27 février 2026 par