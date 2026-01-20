L’Ambassade de la République du Tchad au Bénin, compétente également pour le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire, a officiellement ouvert ses portes le 2 janvier 2026 à Cotonou.

Le Tchad ouvre son ambassade au Bénin. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier Conseiller et Chargé d’affaires de l’ambassade, M. Mori Tomasta Namdé, en présence du Directeur des Relations extérieures du Ministère béninois des Affaires étrangères Marius Loko, du Président de la Communauté tchadienne au Bénin, Oded Djibrine, ainsi que de plusieurs invités.

A cette occasion, le Chargé d’affaires a indiqué que l’ouverture de cette représentation diplomatique vise à contribuer à la redynamisation et au renforcement des relations diplomatiques entre la République du Tchad et la République du Bénin.

