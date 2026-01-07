Le Tchad inaugure son ambassade à Cotonou

Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, au quartier Haie-Vive.

Jusqu’alors représenté par un consulat général, le Tchad dispose désormais d’une ambassade à Cotonou, au Bénin. Cette nouvelle représentation a également compétence sur le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.

L’établissement officiel de l’Ambassade traduit la volonté commune des deux États de consolider leurs liens politiques et de coopération.

Le Chargé d’Affaires de l’ambassade du Tchad au Bénin, Mori Tamasta Namde, s’est réjoui de la dynamique positive des relations avec le Bénin. Les deux pays pourront désormais mieux structurer les actions communes.

Le Directeur des relations extérieures au ministère des Affaires Étrangères a salué l’ouverture de cette représentation diplomatique à Cotonou. Marius Loko a réaffirmé la disponibilité des autorités béninoises à œuvrer aux côtés du Tchad afin de faire de cette mission diplomatique un véritable levier de coopération et de développement.

