Le Symposium sur l’Indigo Africain prévu du 22 au 26 novembre

‘’ Muséalisation du elu vo’’. La 2è édition du Symposium sur l’Indigo Africain (SIA) se tiendra sous ce thème du 22 au 25 novembre 2023 à Cotonou, Ouidah (Bénin) et Aného (Togo) le 26 novembre 2023. Les activités phares au programme du SIA 2023 ont été présentées au public lors d’une conférence de presse tenue au Centre culturel de rencontre international (CCRI) John Smith de Ouidah le jeudi 09 novembre dernier.

Le Symposium sur l’Indigo Africain (SIA), 2è édition se déroulera dans les villes de Cotonou, Ouidah au Bénin et d’Aného au Togo avec la participation de cinq communautés du textile représentant la Côte d’Ivoire, le Japon, le Nigéria, le Togo et le Bénin. Le SIA de cette année, après l’édition genèse tenue sur la professionnalisation de la filière elu vo, entend rendre au pagne indigo « la place qui lui revient ». Ce sera du 22 au 26 novembre à travers le thème ‘’ Muséalisation du elu vo’’.

Au lancement du SIA 2023, il y aura une Parade-pays pour faire découvrir au public les tissus et accoutrements des communautés représentées. « Après le lancement, nous allons commencer tout ce qui est activité de formation, d’échanges entre les jeunes et anciennes indigotières qui travaillent encore. Ensuite, dans l’après-midi, nous allons inaugurer l’ ‘’éco-musée’’ qui sera installé dans la concession des Aniambossou », a indiqué Nadia Adanlé, promotrice de Couleur indigo et du Symposium sur l’Indigo Africain, lors d’une conférence tenue, jeudi 9 novembre 2023 en prélude à l’événement.

L’espace ‘’éco-musée’’ qui sera installé à Ouidah permettra de « ressusciter, restaurer tout le process de production du tissu indigo », selon Dr Sylvestre Edjekpoto, urbaniste, historien du patrimoine et du tourisme. « Il y aura un deuxième équipement, ‘’un musée de collection’’ qui sera installé dans un édifice patrimonial restauré et qui va présenter des collections collectées un peu partout, (…) pour raconter l’histoire du tissu depuis son origine jusqu’à aujourd’hui », a-t-il précisé.

Place sera faite aux « activités intellectuelles » le vendredi 24 novembre. « Les thèmes vont tourner autour de l’histoire du vêtement et tout ce qui est patrimonialisation du textile africain en général et du Elu vo en particulier », selon la promotrice du SIA. Il est prévu une série de communications à l’attention d’un public spécialisé et/ou passionné d’histoire de l’art en général et des textiles patrimoniaux en particulier. Les communications seront axées sur des questions de préservation, de transmissions et de patrimonialisation de la toile indigo en termes de produits et de savoir-faire. Les questions liées à une éventuelle labélisation à l’UNESCO de la technique de production de l’indigo seront également abordées entre acteurs de la filière textile et experts de la Direction du patrimoine culturel.

Le SIA sera clos en beauté avec un défilé international qui va rassembler les stylistes du Bénin et ceux venus d’ailleurs.

Le SIA est organisé par Couleur Indigo.

Couleur Indigo est une entreprise qui œuvre à la valorisation du tissu teint à l’indigo selon le procédé ancestral, développant une réelle expertise dans le domaine du textile. Installée à Ouidah (Bénin), elle dispose de sa propre marque de fabrique du nom de elu vo.

M. M.

12 novembre 2023 par