mercredi, 13 août 2025 -

Interclubs saison 2025-2026

Le Stade Général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la CAF




La Confédération Africaine de Football (CAF) a validé, le 13 août 2025, le Stade Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou pour accueillir les tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2025-2026.

A nouveau hommolgué après son déclassement pour non-conformité, le Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou va abriter la Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération CAF.

Une homologation de la CAF qui permettra à Coton FC et Dadjè FC, de jouer à domicile devant leurs supporters.

Le Stade GMK avait été déclassé par la CAF pour non-conformité, obligeant le Bénin à délocaliser plusieurs rencontres à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire. Après d’importants travaux de mise à niveau, l’enceinte répond désormais aux normes exigées pour les compétitions africaines.

En ce qui concerne le calendrier des compétitions interclubs, Dadjè FC affrontera le vainqueur du duel entre Al Ahly Tripoli et Al Ahly Benghazi.

Coton FC, lui, sera opposé à Black Man Warrior FC dès le premier tour préliminaire.
M. M.

13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




