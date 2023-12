Le Sommet mondial sur l’économie verte exhorte à prendre des mesures rapides et collaboratives

Lors du Sommet mondial sur l’économie verte (WGES), une table ronde ministérielle s’est déroulée sous le patronage de SA Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. Y ont participé SE Surangel Whipps Jr., Président de la République des Palaos ; SE Patricia Scotland KC, Secrétaire générale de la Communauté des Nations (Commonwealth des Nations) ; James Grabert, Directeur de la Division de l’atténuation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que des ministres et des représentants officiels du monde entier.

Dans son discours inaugural, SE Saeed Mohammed Al Tayer, Président de l’Organisation mondiale de l’économie verte (World Green Economy Organization - WGEO), a déclaré : « L’Organisation mondiale de l’économie verte reconnaît l’urgence de la situation, tout en s’efforçant de faciliter une transition qui soit non seulement écologiquement durable mais économiquement viable. En septembre 2022, WGEO a lancé l’Alliance mondiale pour l’économie verte (GAGE), qui représente la pierre angulaire de notre stratégie. Depuis sa création, GAGE est devenue un mécanisme crucial visant à favoriser les partenariats et libérer le potentiel entre les pays. Elle tient également à renforcer les capacités des pays à passer à une économie verte grâce à une assistance technique et technologique, établir une plateforme de soutien pour connecter les développeurs de projets aux bailleurs de fonds et améliorer les échanges entre les pays sur la mise en œuvre des meilleures pratiques et les enseignements tirés ».

« Les pays, en particulier les pays en développement et les petits États insulaires, font face à certains défis lors de cette transition, y compris des obstacles financiers et technologiques. GAGE joue un rôle primordial pour surmonter ces obstacles, avec 85 pays actuellement réunis au sein de cette alliance. Ce nombre ne reflète pas uniquement notre force croissante, mais également la confiance que les pays placent dans ces efforts de collaboration », a-t-il ajouté.

Et de conclure, « Inspiré de cet esprit de coopération mondiale, je vous invite tous à rejoindre l’Alliance mondiale pour l’économie verte. Outre le soutien de GAGE, nous aspirons également à obtenir un engagement actif des parties prenantes non affiliées à WGEO, y compris le secteur privé, pour stimuler les investissements qui accélèrent la transition vers une économie verte. Nous invitons toutes les entités du secteur privé qui ne sont pas actuellement engagées aux plateformes de WGEO à nous rejoindre pour façonner un avenir vert et prospère pour tous ».

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

