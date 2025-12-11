Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire

Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses portes à Cotonou, s’imposant comme une référence de l’hôtellerie haut de gamme en Afrique de l’Ouest. L’évènement est célébré ce jeudi 11 décembre 2025.

Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA célèbre sa première bougie. Ouvert en décembre 2024, le premier hôtel 5 Etoiles au Bénin a d’emblée conquis une clientèle internationale issue d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, avec plus de 35.000 voyageurs accueillis.

Situé au cœur du quartier Marina, entre jardins paysagers et vue sur la mer, l’établissement est devenu un lieu stratégique à la croisée du monde économique, des institutions et de la création artistique.

Avec ses 198 chambres, dont 24 suites intégrant 5 nouvelles suites duplex avec piscine privée, l’hôtel accueille aussi bien les voyageurs d’affaires que les visiteurs en quête d’expériences de loisirs.

Ce succès selon Juliette Peron, Directrice Générale, est avant tout collectif. « Cette première année a été une étape fondatrice. Nos plus de 450 "Heartists", dont 90% sont des talents béninois, ont porté haut les couleurs de notre hospitalité made in Bénin mêlée au savoir-faire Sofitel. Nous sommes fiers d’être une vitrine pour la destination et continuerons à innover pour créer des expériences mémorables », a-t-elle laissé entendre

A l’aube de cette deuxième année, l’établissement selon un communiqué de la direction, amorce une nouvelle phase d’essor, plaçant l’événementiel et le lifestyle au cœur de sa stratégie. Avec cette ambition renouvelée, il entend propulser le Bénin au rang de destination incontournable de la sous-région, en faisant rayonner son hospitalité et son art de vivre.

À propos du Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa

Situé en plein cœur de Cotonou, carrefour économique du Bénin, à seulement 5 min de l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou, près du quartier des Ambassades, le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, est idéalement situé à proximité des sites d’intérêt tels que l’esplanade des Amazones, le marché de Dantokpa ou la ville historique de Ouidah et la cité lacustre de Ganvié.

Au cœur d’un site de 29 hectares, l’hôtel dispose de 174 chambres luxury et 24 suites, dont 5 suites duplex avec piscine privée. Expérience gastronomique, bien-être, divertissement et temps forts professionnels et évènementiels y sont proposés pour des séjours personnalisés. On y rencontre aussi l’art contemporain béninois à travers une curation de 150 œuvres d’art, faisant de l’hôtel une véritable galerie d’art.

F. A. A.

11 décembre 2025 par ,