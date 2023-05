Le Sénégal triomphe du Burkina et s’invite en finale

Le Sénégal va disputer une nouvelle finale après celles de la CAN 2021, du CHAN 2023 et de la CAN U20 2023. Les Lionceaux de moins de 17ans se sont qualifiés ce dimanche 14 Mai pour la finale de la CAN en Algérie en disposant du Burkina Faso sur tirs au but.

C’est le Sénégal qui ouvrait le score dès la 16e grâce à Aziz Fall. Mais les Lionceaux se feront rattraper en fin de match à la 83e minute (1-1). Il a fallu les tirs au but pour départager les deux sélections.

Au final, le Sénégal est qualifié en finale de la coupe d’Afrique des nations de football U17 en remportant les tirs au but (5-4).

L’équipe sénégalaise va connaitre son adversaire en finale au terme de l’autre demi-finale de la soirée qui va opposer le Maroc au Mali.

J.S

14 mai 2023 par ,