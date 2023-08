Le Sénégal refuse de se rendre au Rwanda

Déjà qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Côte d’Ivoire l’an prochain, le Sénégal n’est pas partant pour aller disputer le match de la 6e journée des éliminatoires au Rwanda.

La sélection sénégalaise se prépare pour affronter le Rwanda le 9 septembre prochain, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Mais récemment, des problèmes sont survenus concernant le lieu du match contre le Rwanda.

Initialement, le Sénégal et le Rwanda étaient d’accord pour inverser l’ordre des rencontres, jouant le match aller des éliminatoires à Dakar et le match retour à Kigali. Cependant, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a changé d’avis et souhaite désormais jouer le match retour à domicile également, malgré l’absence d’enjeux puisque l’équipe rwandaise (Amavubi) est déjà éliminée.

La demande du Sénégal a été rejetée par la Fédération rwandaise (Ferwafa). La FSF a donc adressé un courrier à la Confédération africaine de football (CAF) pour maintenir le match retour sur son sol. La Fédération sénégalaise clarifie que « son accord initial avec le Rwanda n’était pas contractuel, mais basé sur la solidarité pour soutenir les chances de qualification de la Fédération sœur ».

Et malgré les tentatives de conciliation entre les présidents et les secrétaires généraux des fédérations sénégalaise et rwandaise, le Rwanda reste à ce jour inflexible. Le Sénégal a déjà fait part de sa position à la CAF quant à son droit d’organiser le match chez lui.

La FSF vient de balancer un communiqué sur les réseaux pour maintenir sa position de ce que le Sénégal ne se rendra pas au Rwanda pour le match de la 6e journée. Rappelons que le Bénin et le Mozambique sont les deux autres pays dans le même groupe de ces éliminatoires en compagnie du Sénégal et du Rwanda.

Lire le communiqué :

J.S

25 août 2023 par