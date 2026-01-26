mardi, 27 janvier 2026 -

Diplomatie

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc




La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint adopté, lundi à Rabat, à l’issue des travaux de la Grande Commission de Coopération maroco-sénégalaise, co-présidée par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko.

La partie sénégalaise a renouvelé son plein appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional dans le cadre exclusif des Nations Unies.

Elle s’est également félicitée de l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme seule base, sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à ce dossier.

26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




